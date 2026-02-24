Após 17 anos, Rush volta ao Brasil com ‘Fifty Something Tour’

Banda Rush confirmou shows no Brasil em 2027

Divulgação

A banda Rush confirmou shows no Brasil em 2027, marcando o retorno do grupo ao Brasil após 17 anos. A nova etapa da Fifty Something Tour celebra o legado do grupo e homenageia o baterista e letrista Neil Peart, que morreu em 2020.

A turnê já havia anunciado datas na América do Norte para 2026, com grande procura e ingressos esgotados em diversos shows. Agora, o grupo amplia a agenda para a América do Sul e Europa no início de 2027.

No palco, os fundadores Geddy Lee (baixo, teclados e vocais) e Alex Lifeson (guitarra e vocais) serão acompanhados pela baterista alemã Anika Nilles e pelo tecladista Loren Gold.

Datas e locais das apresentações da banda Rush no Brasil

A vinda do grupo para o País contará com cinco apresentações em estádios:

– 22 de janeiro de 2027 – Curitiba – Arena da Baixada

– 24 de janeiro de 2027 – São Paulo – Allianz Parque

– 30 de janeiro de 2027 – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos

– 1º de fevereiro de 2027 – Belo Horizonte – Estádio Mineirão

– 4 de fevereiro de 2027 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

No Brasil, os shows são promovidos pela 30e e apresentados pelo Itaú.

Como será o show

As apresentações terão formato “an evening with”, com dois sets por noite e repertório variável. A banda promete montar cada apresentação a partir de um catálogo de mais de 40 músicas, incluindo clássicos e faixas favoritas dos fãs.

Pré-venda e ingressos

Clientes Itaú terão acesso à pré-venda exclusiva com 15% de desconto entre 25 de fevereiro, às 10h, e 27 de fevereiro, às 10h.

A venda geral começa no dia 27 de fevereiro, às 11h, pelo site da Eventim.

Valores do ingresso por setor

– Cadeira Superior – R$ 222,5 (meia) / R$ 445 (inteira)

– Pista – R$ 272,5 (meia) / R$ 545 (inteira)

– Cadeira Inferior – R$ 372,5 (meia) / R$ 745 (inteira)

– Pista Premium – R$ 572,5 (meia) / R$ 1,14 mil (inteira)

– Lounge Premium – R$ 572,5 (meia) / R$ 1,14 mil (inteira)

– Boxes – R$ 1,14 mil

– Choperia – R$ 1,14 mil

– Pacotes Vip variam de R$ 933,5 (meia) a R$ 14 mil (inteira), dependendo da experiência escolhida

Lançamentos recentes

Em 2025, o Rush lançou a antologia Rush 50 (Anniversary Super Deluxe), reunindo diferentes fases da carreira. A banda também prepara uma edição expandida de Grace Under Pressure (1984), com nova mixagem e gravação ao vivo histórica.

A última passagem do grupo pelo Brasil aconteceu em 2002, quando gravaram o icônico álbum e DVD ao vivo Rush in Rio, no Maracanã. O show entrou para a história da banda, especialmente pela participação intensa do público, inclusive cantando trechos instrumentais como YYZ. Agora, a turnê de 2027 marca um reencontro aguardado pelos fãs brasileiros e reforça o legado de uma das bandas mais influentes do rock progressivo.