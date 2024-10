Apresentador pede desculpas a Beyoncé e Jay-Z após acusações envolvendo Diddy

Jaguar Wright, uma das convidadas, chamou os artistas de ‘casalzinho perverso’ e insinuando uma ligação com a prisão de Sean Combs

Reprodução/Instagram/@beyonce Morgan revelou que os advogados de Beyoncé e Jay-Z o alertaram sobre a gravidade das alegações



O apresentador Piers Morgan pediu desculpas publicamente a Beyoncé e Jay-Z após uma polêmica gerada durante seu programa. A situação surgiu quando Jaguar Wright, uma das convidadas, fez declarações sérias sobre o casal, chamando-os de “casalzinho perverso” e insinuando uma ligação com a prisão de Sean Combs, conhecido como P. Diddy. Morgan, ao se manifestar sobre as acusações, classificou-as como infundadas e revelou que os advogados de Beyoncé e Jay-Z o alertaram sobre a gravidade das alegações. Ele enfatizou que as afirmações feitas por Wright não tinham respaldo na realidade e que a produção do programa decidiu cortar o segmento da entrevista que continha essas declarações.

A decisão de retirar o trecho da entrevista foi tomada após a notificação legal recebida, demonstrando a preocupação da equipe em evitar repercussões negativas. Morgan, em sua declaração, deixou claro que não compactua com informações que possam prejudicar a imagem de pessoas sem evidências concretas. Além de se desculpar, o apresentador reiterou seu compromisso com a veracidade das informações apresentadas em seu programa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos