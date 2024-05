Areia da praia do show da Madonna é vendida por até R$ 50 em site do exterior

Itens como copos de plástico, brilho labial, camisas e DVDs do show também estão à venda

Reprodução/Instagram/@madonna/Reprodução/Ebay Itens de colecionador são os mais diversos



Até que ponto vai o seu amor de fã? Na internet, estão vendendo até mesmo a areia da praia do show da Madonna, que foi realizado no último dia (4) de maio, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um item bem incomum para os amantes da rainha do pop. No site de compra e venda EBay, um frasco com a suposta areia da praia é oferecido pelo equivalente a R$ 50. Neste caso, o anúncio afirma ter se hospedado em um hotel de luxo próximo ao palco. Além do frasco com a suposta areia do show, ele também oferece um suposto saco de areia estampado com um rótulo da turnê.

Esse é um item único da turnê Celebration da Madonna no Rio de Janeiro", diz o anúncio. "É um acréscimo perfeito para colecionadores". É bom lembrar que o EBay é uma plataforma norte-americana de compra e venda, com operação em 190 países, mas que não garante qualquer veracidade e procedência dos anúncios. Além da areia, há outros itens curiosos à caça dos colecionadores. Um brilho labial, distribuído gratuitamente durante o show de Madonna, é vendido por preços entre R$ 185 a R$ 760. Apenas 25 mil unidades do brinde foram oferecidos ao público por uma patrocinadora. Já um copo, supostamente usado na área vip da apresentação, também está à venda pelo equivalente a R$ 6 no EBay.. O empenho dos colecionadores é mais uma amostra dos efeitos econômicos de Madonna. Um balanço do governo estadual do Rio afirma que o show da artista injetou R$ 300 milhões na economia do estado. A apresentação contou com a presença de Pabllo Vittar e prestou homenagens a vítimas do HIV, como Cazuza e Renato Russo.

