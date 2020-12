Ariana Grande anuncia documentário da ‘Sweetener World Tour’ na Netflix

Filme ‘excuse me, i love you’ será lançado em 21 de dezembro e mostrará bastidores da turnê

Reprodução/Instagram Ariana Grande lançou seu sexto álbum de estúdio "Positions"



Após publicar três fotos misteriosas da “Sweetener World Tour” na terça-feira, 8, e marcar a Netflix em todas elas, a cantora Ariana Grade revelou nesta quarta-feira, 9, o segredo: o lançamento de um documentário com músicas e bastidores da turnê de 2019 em parceria com a plataforma. O “excuse me, i love you” será lançado em 21 de dezembro diretamente no serviço de streaming. O diretor do longa é Paul Dugdale, que também dirigiu o documentário “reputation Stadium Tour” da cantora Taylor Swift em 2018.

“Ariana Grande sobe ao palco em Londres para sua “Sweetener World Tour” e compartilha uma visão dos bastidores de sua vida nos ensaios e na estrada”, diz sinopse divulgada pela Netflix. O documentário, que terá 1h37, estreará exatamente um ano após o fim da turnê. O primeiro trailer será lançado nesta quinta-feira, 10. “Lançando isso como uma carta de amor para todos vocês, em celebração a tudo o que compartilhamos ao longo dos últimos anos. Eu sei que este projeto captura apenas parte de uma turnê (de todas as outras centenas de shows e momentos que compartilhamos nos últimos seis ou sete anos …), mas eu só queria agradecer a todos vocês por me mostrarem mais nesta vida já do que eu sempre sonhei”, publicou Ariana em seu perfil no Instagram.