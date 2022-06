Arthur Aguiar cancela turnê por causa de cirurgia para retirar hérnia

Cantor informou nas redes sociais que dor estava em níveis insuportáveis

Reprodução/TV Globo Arthur Aguiar foi o campeão do BBB 22



O ator e cantor Arthur Aguiar anunciou na noite desta sexta, 3, que terá que cancelar a turnê que faria pelo Brasil. A razão é uma cirurgia para a retirada de uma hérnia inguinal, problema físico que o artista havia descoberto antes mesmo de entrar no BBB 22. Segundo ele, com a rotina agitada após vencer o programa, o quadro se agravou e a dor estava aumentando; por isso, seria melhor operar antes de começar a passar pelo esforço físico dos shows, que poderiam piorar o caso ainda mais. Ao mesmo tempo em que retirará a hérnia e colocará uma tela no local, Arthur também fará uma operação no nariz. “Estou muito triste com isso, porque vocês sabem que essa turnê é um grande sonho, é o sonho da minha vida. Estava dando tudo de mim para entregar esse presente pra vocês [os fãs], preparando tudo com muito carinho, tudo pensado nos mínimos detalhes… Mas no momento eu preciso priorizar a minha saúde e estar 100% bem para entregar tudo o que vocês merecem”, escreveu o atual campeão do maior reality do Brasil.