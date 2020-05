Morre Astrid Kirchherr, fotógrafa que moldou a imagem dos Beatles, aos 81 anos

Reprodução A fotógrafa Astrid Kirchherr morreu aos 81 anos



Fotógrafa que ajudou a moldar a imagem dos Beatles no início da carreira, a alemã Astrid Kirchherr morreu na última quarta-feira (13), dias antes de completar 82 anos. A informação foi divulgada por Mark Lewisohn, um dos principais estudiosos da carreira do quarteto de Liverpool, nesta sexta (15).

Nascida em Hamburgo em 20 de maio de 1938, Kirchherr conheceu os Beatles no início da carreira, quando a banda ainda contava com o baixista Stuart Sutcliffe e o baterista Pete Best e tocava em clubes da cidade. O namorado de Kirchherr à época, o artista gráfico Klaus Voormann, viu um show do grupo sozinho e depois a convidou para ir a uma apresentação.

Kirchherr se aproximou da banda nos bastidores e tornou-se a primeira fotógrafa oficial dos Beatles. “Ela criou o estilo de cabelo da banda e fez fotos históricas”, lembra o pesquisador Marcelo Fróes, um dos autores do livro “Os Anos da Beatlemania”.

Kirchherr se apaixonou por Sutcliffe e rompeu com Voormann. O baixista saiu dos Beatles em 1961 para se dedicar à pintura e morreu um ano depois, mas a fotógrafa e a banda continuaram próximos.

Na véspera do lançamento do primeiro disco da banda, “Please Please Me”, Paul, George e Ringo Starr foram visitá-la na Alemanha. Mas o sucesso do quarteto fez com que a relação ficasse distante nos anos seguintes. No entanto, George ainda a convidou para produzir imagens para a arte gráfica de seu primeiro álbum solo, “Wonderwall Music” (1968).

A relação de Kirchherr e Sutcliffe foi tema do filme “Backbeat” (1994), com Stephen Dorff e Sheryl Lee.

*Com Estadão Conteúdo