Atitude de Dua Lipa no Rock in Rio irrita Boninho: ‘Piti de estrela’

Exigência da artista fez com que a exibição do seu show na TV sofresse uma alteração

Reprodução/Multishow Show de Dua Lipa encerrou o Rock in Rio 2022



A cantora Dua Lipa encerrou o Rock in Rio 2022 no último domingo, 11, com um show muito elogiado nas redes sociais, entretanto uma exigência da artista irritou fãs e até o diretor da Globo Boninho. Antes de Dua subir no palco, o apresentador Marcos Mion, que cobriu o festival no Multishow e na Globo, explicou nas redes sociais que o show da artista só seria exibido na televisão 30 minutos depois do início da apresentação. “O show da Dua Lipa vai começar aqui na Cidade do Rock, mas a pedido dela a transmissão só vai começar meia hora depois. Mas quem está vendo pela TV, vai assistir ao show na íntegra! Com meia hora de atraso. É isso”, disse o apresentador do “Caldeirão”. A atitude da cantora foi criticada pelo diretor do “Big Brother Brasil”. “Todo Rock in Rio tem que ter um piti de uma estrela e esse ano o prêmio foi para Dua Lipa! Ela pediu que sua apresentação no Multishow tivesse um delay, atraso de 30 minutos. Para que??? Essa galera que faz a transmissão é top! Merece respeito. Ah! Não dá tempo de mudar nada”, disparou Boninho no Twitter. Um seguidor comentou o post dizendo que o show estava “ruim” e o diretor respondeu: “Chato”. Já outro previu que não terá show de Dua no “BBB 23” e o marido de Ana Furtado concordou: “Não [terá]”. Vale lembrar que no “BBB 20” a artista enviou um vídeo para os brothers em uma das festas. Na edição, a música Don’t Start Now fez sucesso porque a ex-BBB Manu Gavassi criou uma dancinha que era repetida em todas as festas.

Todo @rockinrio tem que ter um piti de uma estrela e esse ano o prêmio foi para @dualipa ! Ela pediu que sua apresentação no @multishow tivesse um delay, atraso de 30 minutos. Pra que???🤷‍♂️🤷‍♂️ Essa galera que faz a transmissão é top! Merece respeito. Ah! Não da tempo de mudar nada — J.B. Oliveira (@boninho) September 12, 2022