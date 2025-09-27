Jovem Pan > Entretenimento > Música > Avenged Sevenfold adia shows no Brasil por problema de saúde do vocalista

Avenged Sevenfold adia shows no Brasil por problema de saúde do vocalista

M. Shadows foi diagnosticado com um hematoma nas cordas vocais; apresentações em Curitiba e São Paulo devem acontecer no começo do ano que vem

  • Por da Redação
  • 27/09/2025 19h11
Reprodução/Instagram/@avengedsevenfold Apresentação da banda Avenged Sevenfold em Berlim, na Alemanha Apresentação da banda Avenged Sevenfold em Berlim, na Alemanha

Os shows da banda Avenged Sevenfold em Curitiba e São Paulo, originalmente marcados para os dias 2 e 4 de outubro, foram adiados e devem ser remarcados para o início de 2026. A decisão foi anunciada pela produtora 30e. A justificativa foi um problema de saúde do vocalista M. Shadows. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele explicou que foi diagnosticado com um hematoma nas cordas vocais e precisa de repouso, tratamento e reabilitação antes de retomar os shows.

O cantor pediu desculpas aos fãs pelos transtornos e garantiu que os ingressos já adquiridos permanecerão válidos para as novas datas, que serão divulgadas na próxima semana. A turnê pela América Latina, que incluiria apresentações no Chile, Argentina, Colômbia, México e Porto Rico, também foi adiada.

No Brasil, os shows contariam com a abertura de A Day to Remember, Mr. Bungle e Karen Dió. Ainda não há informações se a apresentação solo do Mr. Bungle no Rio de Janeiro, prevista para 5 de outubro, será mantida. A produtora 30e informou que detalhes sobre políticas de reembolso ou remarcação estarão disponíveis em breve no site da Eventim e nos canais oficiais da banda.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

