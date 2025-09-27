Avenged Sevenfold adia shows no Brasil por problema de saúde do vocalista

M. Shadows foi diagnosticado com um hematoma nas cordas vocais; apresentações em Curitiba e São Paulo devem acontecer no começo do ano que vem

Os shows da banda Avenged Sevenfold em Curitiba e São Paulo, originalmente marcados para os dias 2 e 4 de outubro, foram adiados e devem ser remarcados para o início de 2026. A decisão foi anunciada pela produtora 30e. A justificativa foi um problema de saúde do vocalista M. Shadows. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele explicou que foi diagnosticado com um hematoma nas cordas vocais e precisa de repouso, tratamento e reabilitação antes de retomar os shows.

O cantor pediu desculpas aos fãs pelos transtornos e garantiu que os ingressos já adquiridos permanecerão válidos para as novas datas, que serão divulgadas na próxima semana. A turnê pela América Latina, que incluiria apresentações no Chile, Argentina, Colômbia, México e Porto Rico, também foi adiada.

No Brasil, os shows contariam com a abertura de A Day to Remember, Mr. Bungle e Karen Dió. Ainda não há informações se a apresentação solo do Mr. Bungle no Rio de Janeiro, prevista para 5 de outubro, será mantida. A produtora 30e informou que detalhes sobre políticas de reembolso ou remarcação estarão disponíveis em breve no site da Eventim e nos canais oficiais da banda.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA