Avião com Marília Mendonça cai em Minas Gerais

Reprodução / Twitter Estrela da música sertaneja, Marília Mendonça ia para show na cidade de Caratinga



Um avião com a cantora Marília Mendonça e ao menos outras quatro pessoas caiu em uma cachoeira na cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais na tarde desta sexta, 5. Todos no avião morreram, segundo a assessoria de imprensa da artista. Além de Mendonça, estavam no voo o piloto, o copiloto, um assessor e um produtor da artista. Os bombeiros trabalham para retirar os corpos da aeronave; dois já foram retirados e trabalham para resgatar um terceiro. Marília voava para realizar um show na cidade de Caratinga, vizinha ao município onde a queda ocorreu, e postou nas redes sociais que estava animada ao embarcar. A cantora tinha 26 anos de idade.

Além da cantora, morreram o produtor Henrique Ribeiro, o tio de Marília e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e co-piloto do avião, que não tiveram os nomes divulgados até o momento. A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros, e sua situação constava como regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ainda não se sabe o que causou a queda do avião.

Sobre a ocorrência em Caratinga,neste momento,a #PCMG está no local dos fatos,onde policiais civis,incluindo equipe pericial,identificou cinco corpos no avião e confirma três mortes, incluindo da cantora.Dois corpos foram removidos para realização de necropsia.Trabalhos seguem… pic.twitter.com/kvnpTjNbzC — Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) November 5, 2021