Avril Lavigne anuncia show em São Paulo e divulga data; saiba mais

Cantora vai se apresentar no Espaço das Américas dias antes do show que fará no Rock in Rio

Reprodução/Instagram/avrillavigne Avril Lavigne vai se apresentar no Espaço das Américas antes do Rock in Rio



A cantora Avril Lavigne anunciou nesta terça-feira, 10, que fará um show em São Paulo ainda este ano. Nos stories do Instagram, a artista canadense divulgou que a apresentação vai acontecer no Espaço das Américas, na Barra Funda, no dia 7 de setembro. A pré-venda dos ingressos para clientes C6 Bank será entre os dias 13 e 14 de maio, já a venda para o público geral começa no dia 16 de maio. Os valores ainda não foram divulgados, mas já foi informado que as vendas acontecerão pelo site de Eventim. “Brasil, mal posso esperar”, declarou a cantora, que está fazendo turnê do seu novo álbum, “Love Sux”. Avril também vai se apresentar no Rock in Rio. A artista fará sua estreia como headliner do Palco Sunset no dia 9 de setembro. Com mais de 20 anos de carreira e seis álbuns lançados, a cantora promete cantar no festival hits como Sk8er Boi, He Wasn’t e Girlfriend, além de sucessos mais recentes como Flames e We Are Warriors.