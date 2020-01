Bad Bunny lança música em homenagem a Kobe Bryant; ouça

Nome da música é referência aos títulos e ao casamento de Kobe Bryant, que morreu no domingo (26)

Divulgação Bad Bunny homenageou Kobe Bryant com nova músia



Bad Bunny lançou nesta terça-feira (28) a faixa “6 Rings”, que ele fez em homenagem a Kobe Bryant.

A música é toda cantada em espanhol e tem trechos de comentários do clássico jogo em que Bryant marcou 81 pontos, em 2006. O nome do single é uma referência aos 5 títulos de Kobe na NBA e ao casamento dele com Vanessa Bryant.

Ouça a música abaixo:

Kobe Bryant morreu neste domingo (26), vítima de um acidente de helicóptero nos Estados Unidos. No mesmo dia, Bad Bunny fez um post no Instagram para homenagear o ídolo. Veja abaixo: