‘Bad’: Thalles toma Tarantino como referência em novo single; Ouça

Depois de finalizar os trabalhos de seu primeiro EP, o cantor Thalles está de volta com uma releitura do single ‘Bad’, que agora ganha uma nova sonoridade, letra e mixagem. Com referências do rock alternativo, o artista mergulhou em inspirações cinematográficas de Quentin Tarantino para a criação da faixa.

Com guitarras sempre em evidência, a trilha sonora é um dos pontos fortes da filmografia do cineasta, muitas vezes assumindo o papel de personagem principal da trama. No single Bad, o personagem e a melodia de Thalles se complementam em uma construção única da narrativa, com efeitos sonoros que contribuem para a caracterização da história. Ouça!

“Reescrevendo a letra todos esses anos depois, eu me abasteci bastante de conteúdos com uma vertente mais thriller, com um clima de perigo no ar. Tanto a letra quanto a melodia me ajudaram a criar esse ambiente sombrio e, ao mesmo tempo, envolvente”, diz Thalles.

A canção é o 9º lançamento do projeto 12 X single, que traz uma nova música por mês ao longo de um ano.