Baixa devolução de pulseiras nos shows do Coldplay em SP causa polêmica e divide opiniões

MAURO PIMENTEL / AFP Coldplay faz série de shows no Brasil em março



A vinda da banda Coldplay para uma série de shows no Brasil tem gerado uma grande polêmica entre os fãs. Nas redes sociais, uma foto dos telões do estádio do Morumbi virazilou, na qual a produção dos artistas ingleses afirmam que São Paulo é a cidade que menos devolveu as pulseiras de plástico utilizadas como parte da atração. Na lista, a capital paulista aparece em último lugar, com apenas 79% de devoluções. No topo do ranking está Buenos Aires, com 94%, seguida por Santiago, com 86%, e Bogotá, com 85%. As pulseiras são um grande marco para os espetáculos da “Music Of The Spheres World Tour”, que acendem de diferentes maneiras com o passar do show, conforme a seleção prévia de músicas para o repertório dos artistas. Como forma de incentivo à sustentabilidade, o Coldplay pede para que, ao final do evento, elas sejam devolvidas para a reutilização em outros shows.

Em publicações, internautas se queixaram da atitude de fãs brasileiros, afirmando que não há finalidade em guardar as pulseiras, uma vez que elas não funcionam sem os comandos da equipe de iluminação do Coldplay. “Acho muito feio a gente sempre ser o país que se destaca por não cumprir ordens, de querer pagar de esperto, fico morta de vergonha”, escreveu uma internauta. “Não devolve a pulseira do show do Coldplay igual a mau-caráter”, opinou outro perfil. Outros acreditam que o objeto pode ser uma memória afetiva e o valor do ingresso paga pelo ganho dela. Se eu fosse no show do Coldplay, nunca ia devolver. Gosto de guardar coisas por memória afetiva”, defendeu um usuário. “Palhaçada essa história de preservar o meio ambiente. Você acha mesmo que se paguei R$ 700 vou devolver pulseira?”, questionou outra. Na última segunda-feira, 13, um dos fã-clubes da banda no Brasil emitiu uma nota orientando os fãs a seguirem as recomendações da banda. No entanto, na noite de ontem, espectadores foram flagrados voltando do show com parte dos cenários usados para as apresentações.

Opa galerinha… Vamos fazer a coisa certa? Devolvendo a pulseira você ajuda a banda a fazer uma turnê mais sustentável, diminuindo os resíduos. A banda diminui a produção das pulseiras em 80%, para haver a reutilização delas em vários shows! E além disso… estamos perdendo para a… https://t.co/dlFSbmxCI6 pic.twitter.com/z9TFeyIblb — Forum Coldplay | MOTSWT ꩜🇧🇷 (@forumcoldplay) March 13, 2023