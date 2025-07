Banda americana lança disco com cinzas do pai do vocalista e enfrenta proibição em oito estados dos EUA

Grupo de pop punk The Ataris gerou polêmica com edição limitada do single Car Song, que homenageou o pai do vocalista, Kris Roe

A banda americana de pop punk The Ataris gerou polêmica ao lançar uma edição limitada do single Car Song, prensada com as cinzas do pai do vocalista, Kris Roe. O disco, que também traz uma nova versão do hit In This Diary, foi banido em oito estados dos Estados Unidos por conter restos humanos, o que é proibido por lei local. A proibição afeta os estados da Flórida, Geórgia, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, Carolina do Sul, Texas e Virgínia.

A loja Hellomerch, responsável pela venda, informou que pedidos com endereços nesses estados seriam cancelados. Em comunicado oficial, a banda reconheceu que a prática é legal em 42 estados americanos, mas destacaram a limitação regional.

O lançamento marca o primeiro trabalho inédito do grupo em mais de uma década e foi idealizado por Kris Roe como uma homenagem ao pai, William Charles Roe, morto em 2014 em decorrência do alcoolismo. “Que sua memória e espírito vivam eternamente como parte desta música”, escreveu o músico. Segundo ele, o pai era próximo da banda, gravava shows e interagia com os fãs.

Parte da renda obtida com a venda do disco será destinada a organizações de apoio a pessoas afetadas pelo alcoolismo e dependência química. “Que melhor maneira de celebrar a vida do meu pai do que torná-lo parte física da música que ele sempre apoiou e amou?”, afirmou Roe.

