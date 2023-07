Banda de reggae Chimarruts divulga novo projeto

Single ‘Bom Dia’ vai ter clipe lançado em julho; grupo também traz agenda de shows

Divulgação/Chimarruts Banda Chimarruts sairá em turnê no Brasil e na Europa



Antes da pandemia, a Chimarruts trabalhava a turnê de “A Diferença”, seu quinto disco de estúdio, trazendo canções sobre comunhão das diferenças e dedicado a todos que lutam por um mundo mais justo, humano e com menos preconceitos. Neste processo de retomada, o grupo vai lançar o clipe do single “Bom Dia”. A estreia está marcada para 20 de julho. A banda brasileira de reggae também divulgou a lista dos próximos shows, tanto no Brasil quanto no exterior.

Confira a agenda de shows