Banda Yes anuncia morte do baterista Alan White, aos 72 anos de idade

Reprodução/Instagram/Yesofficial



A Yes anunciou em suas redes sociais que o baterista do grupo, Alan White, de 72 anos, faleceu nesta quinta-feira, 26. O motivo da morte do artista não foi revelado, apenas que sua morte ocorreu em sua residência. “Alan estava ansioso para a próxima turnê no Reino Unido, para comemorar seu 50º aniversário com o YES”, informou um comunicado do grupo. White tornou-se conhecido em 1969 após ser convidado por John Lennon a integrar seu projeto chamado de ‘Plastic Ono’ – uma banda formada com o ex-Beatle e sua esposa, Yoko Ono. O baterista foi indicado ao hall da fama do Rock and Roll como membro da Yes, em 2017. O grupo musical afirmou que sua nova turnê, Close to the Edge, que ocorrerá no Reino Unido em junho, será dedicado ao ex-membro da banda.