Barack Obama elege as melhores músicas de 2019; veja a lista

Depois de contar quais foram seus filmes e séries favoritos em 2019, Barack Obama compartilhou nesta segunda-feira (30) uma playlist com as músicas que ele mais curtiu neste ano.

“De hip-hop ao Boss [Bruce Springsteen], aqui estão minhas músicas do ano. Se você está procurando algo para te fazer companhia durante uma longa viagem ou para te animar na academia, espero que aqui tenha uma música ou duas que vão te ajudar”, escreveu o ex-presidente dos Estados Unidos.

A playlist de Obama é bem eclética e inclui artistas como Frank Ocean, The National, Rosalía, Lizzo, Travis Scott e Beyoncé, entre outros.

Veja a lista abaixo:

From hip-hop to country to The Boss, here are my songs of the year. If you’re looking for something to keep you company on a long drive or help you turn up a workout, I hope there’s a track or two in here that does the trick. pic.twitter.com/mQ2VssyDwt

— Barack Obama (@BarackObama) December 30, 2019