Baterista do Blink-182 grava versão rock da música ‘Easy On Me’, de Adele; assista ao vídeo

Travis Barker utilizou as redes sociais para compartilhar com os fãs uma releitura da canção, que soma mais de meio bilhão de reproduções no Spotify

Reprodução/Instagram @travisbarker Baterista compartilhou nova versão do hit de Adele



O baterista Travis Barker, membro do grupo de rock americano Blink-182, viralizou nas redes sociais ao gravar uma versão rock da canção “Easy On Me“, da cantora britânica Adele. Um vídeo de um cover da música foi publicado no Instagram de Travis na última quarta-feira, 5. Nele, é possível ouvir a voz de Adele, mas a parte instrumental está alterada para soar como uma canção de rock. A faixa foi o primeiro single do álbum 30, trabalho mais recente de Adele que foi lançado em novembro de 2021. A faixa foi lançada no dia 14 de outubro e já soma 218 milhões de visualizações no YouTube. Além disso, a composição soma 533,1 milhões de reproduções no Spotify. Confira o vídeo da nova versão feito por Travis Barker: