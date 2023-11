Baterista do Red Hot Chili Peppers toca com banda cover em bar de São Paulo

Chad Smith aceitou convite do grupo Heavy Glow RHCP e compareceu ao local; momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais

Reprodução / Twitter @1Berto93 Momento foi registrado e compartilhado pelo próprio bar, pela banda e por clientes que estavam presentes



O baterista da banda Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, foi flagrado tocando com um cover do grupo em um bar de São Paulo. O momento aconteceu na noite de quinta-feira, 9, no Stones Bar, localizado na Vila Prudente, zona leste da capital paulista. A banda cover, chamada Heavy Glow RHCP, faz tributo ao Red Hot e convidou Smith para participar da apresentação. O convite foi aceito por Chad Smith, que compareceu ao bar e foi filmado enquanto tocava bateria. O momento foi registrado e compartilhado pelo próprio bar, pela banda e por clientes que estavam presentes. A formação da banda cover conta com Lucas Neves nos vocais, Alexis Bracali no baixo, Felipe Freitas na guitarra e Rafael Hidalgo na bateria. Essa não é a primeira vez que Chad Smith é visto em um “rolê aleatório” no Brasil. No dia 2 de novembro, o músico apareceu tocando Legião Urbana em um bar no Rio de Janeiro. Já na última quarta-feira, 8, Smith foi flagrado curtindo um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus. O Red Hot Chili Peppers está em turnê pelo Brasil com a Unlimited Love Tour. Após se apresentarem no Estádio do Morumbi, na sexta-feira, 10, a banda ainda tem shows marcados em Curitiba e Porto Alegre.

CHAD SMITH QUEBRANDO TUDO EM SÃO PAULO pic.twitter.com/u80eveyCWm — 1berto | ESCUTEM ENTRE FAIXAS (@1Berto93) November 10, 2023