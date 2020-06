‘Black Is King’: Beyoncé revela trailer de novo álbum visual inspirado em ‘O Rei Leão’

Produção inédita estreia no dia 31 de julho no Disney+

Reprodução/YouTube Produção secreta teve o seu trailer revelado no domingo (28)



Beyoncé não brinca em trabalho e, de surpresa, revelou no domingo (28) o trailer de “Black Is King”, seu novo álbum visual produzido para o Disney+. Em tom de mistério, o vídeo apresenta cenas diversas em que a cantora, sua filha Blue Ivy e outras personalidades aparecem em momentos diferentes.

Os fãs logo especularam se o conteúdo inédito se trataria de um filme ou um álbum audiovisual, mas a publicação no YouTube do Disney+ deixou claro que a produção será um misto de ambos.

Escrito e dirigido por Beyoncé, “Black Is King” é descrito como a reimaginação das “lições de ‘O Rei Leão’ para os jovens reis e rainhas de hoje que buscam suas próprias coroas”.

A produção estreia no Disney+ em 31 de julho, próximo ao aniversário de um ano do lançamento do live-action de “O Rei Leão” nos cinemas. No remake do clássico da Disney, Beyoncé dublou Nala e contribuiu na trilha sonora com a inédita “Spirit“.

Veja o trailer de ‘Black Is King’: