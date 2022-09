Beyoncé fará turnê mundial de ‘Renaissance’ em 2023; show no Brasil é especulado

Site brasileiro de venda de ingressos criou uma página para a cantora e adicionou uma playlist do novo álbum

Reprodução/Instagram/beyonce Beyoncé deve sair em turnê mundial em 2023



A cantora Beyoncé se prepara para realizar uma turnê mundial em 2023, isso é o que afirma o site Page Six. Após lançar o álbum “Renaissance” em julho deste ano e emplacar o hit Break My Soul, a artista já estaria reservando estádios ao redor do mundo para os seus shows. Beyoncé ainda não fez nenhum anúncio oficial, mas, segundo o site americano, isso deve acontecer nas próximas semanas. Até o momento, a cantora apenas declarou que seu novo trabalho é um “projeto de três atos” no qual trabalhou durante a pandemia. A fala da cantora dividiu opiniões. Há quem acredite que ela quis dizer que lançará novas músicas ou volumes de “Renaissance”, mas há também quem acredite que os próximos atos são os videoclipes e a turnê mundial. Os fãs se animaram com a possibilidade da artista rodar o mundo com um novo show e, logo, surgiram especulações de que a cantora passará pelo Brasil. Esses rumores ganharam força porque o site brasileiro de venda de ingressos Eventim criou uma página para Beyoncé e adicionou uma playlist do álbum “Renaissance”. A última vez que a cantora saiu em turnê foi em 2018, quando lançou um álbum em conjunto com o marido, o rapper Jay-Z. Já a última turnê mundial solo da artista foi “Formation”, em 2016.