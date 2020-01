Billie Eilish domina principais categorias do Grammy; veja vencedores

EFE/EPA/DAVID SWANSON Billie Eilish venceu as principais categorias do Grammy



Billie Eilish foi o grande nome da cerimônia do Grammy, que aconteceu neste domingo (26). A cantora, de apenas 18 anos, foi a vencedora do “big four”, as quatro principais categorias da premiação mais importante da música: revelação, melhor álbum, melhor música e melhor gravação.

Ela é apenas a segunda artista a conseguir o feito, a primeira mulher e a mais jovem. Christopher Cross era o único a ter o recorde no currícilo, em 1981.

A cantora, que estourou com o hit “Bad Guy”, se mostrou surpresa ao subir ao palco repetidas vezes para receber o gramofone dourado. Em melhor disco, ela afirmou que Ariana Grande merecia ser a vencedora. Mais cedo, ela agradeceu aos fãs: “”Sinto que eles não foram falados o suficiente essa noite, porque eles são a única razão pela qual estamos aqui. Então muito obrigada aos fãs.”

Lizzo, a recordista em indicações, acabou saindo do Grammy com três prêmios, batendo Billie em melhor performance solo de pop, por “Truth Hurts”.

Confira a lista dos vencedores:

Gravação do ano

“Hey, Ma” – Bon Iver

“Bad Guy” – Billie Eilish – vencedor

“7 Rings” – Ariana Grande

“Hard Place” – H.E.R

“Old Town Road” – Lil Nas X ft.Ray Cyrus

“Talk” – Khalid

“Truth Hurts” – Lizzo

“Sunflower” – Post Malone & Swae Lee

Álbum do ano

“I, I” – Boniver

“Norman F***ing Rockwell” – Lana Del Rey

“When We all Fall Asleep, Where Do We Go” – Billie Eilish – vencedor

“Thank U, Next” – Ariana Grande

“I Used to Know Her” – H.E.R

“7” – Lil Nas X

“Cuz I Love You” – Lizzo

“Father on the Bride” – Vampire Weekend

Revelação

Black Pumas

Billie Eilish – vencedor

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bankas

Yola

Melhor perfomance de rap/vocal

“Higher” – DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend – vencedor

“Drip Too Hard” – Lil Baby & Gunna

“Panini” – Lil Nas X

“Ballin” – Mustard ft. Roddy Ricch

“The London” – Young Thug ft. J. Cole & Travis Scott

Música do ano

“Always Remember Us This Way” (gravada por Lady Gaga)

“Bad Guy” (gravada por Billie EiIish) – vencedor

“Bring My Flowers Now” (gravada por Tanya Tucker)

“Hard Place” (gravada por H.E.R)

“Lover” (gravada por Taylor Swift)

“Norman F***ing Rockwell” (gravada por Lana Del Rey)

“Someone You Loved” (gravada por Lewis Capaldi)

“Truth Hurts” (gravada por Lizzo)

Melhor álbum rap

“Revenge of the Dreamers III” – Dreamville

“Championships” – Meek Mill

“I am > I was” – 21 Savage

“Igor” – Tyler, The Creator – vencedor

“The Lost Boy” – YBN Cordae

Melhor performance de pop solo

“Spirit” – Beyoncé

“Bad Guy” – Billie Eilish

“7 Rings” – Ariana Grande

“Truth Hurts” – Lizzo – vencedor

“You Need to Calm Down” – Taylor Swift

Melhor álbum pop

“The Lion King: The Gift” – Beyoncé

“When We all Fall Asleep, Where Do We Go” – Billie Eilish – vencedor

“Thank U, Next” – Ariana Grande

“No. 6 Collaborations Project” – Ed Sheeran

“Lover” – Taylor Swift

Melhor álbum pop com vocal tradicional

“Sì” – Andrea Bocelli

“Love (Deluxe Edition) – Michael Bublé

“Look Now” – Elvis Costello & The Imposters – vencedor

“A Legendary Christmas” – John Legend

“Walls” – Barbra Streisand

Melhor performance de duo/grupo pop

“Boyfriend” – Ariana Grande & Social House

“Sucker” – Jonas Brothers

“Old Town Road” – Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus – vencedor

“Sunflower” – Post Malone & Swae Lee

“Señorita” – Shawn Mendes & Camila Cabello

Melhor música de R&B

“Could’ve Been” – H.E.R ft. Bryson Tiller

“Look At Me Now” – Emily King

“No Guidance” – Chris Brown ft. Drake

“Roll Some Mo” – Lucky Daye

“Say So” – PJ Morton ft. JoJo – vencedor

Melhor álbum de R&B

“1123” – BJ The Chicago Kid

“Painted” – Lucky Daye

“Ella Mai” – Ella Mai

“Paul” – PJ Morton

“Ventura” – Anderson .Paak – vencedor

Melhor álbum de música urbana

“Apollo XXI” – Steve Lacy

“Cuz I love you (Deluxe)” – Lizzo – vencedor

“Overload – Georgia Anne Muldrow

“Saturn” – NAO

“Being human in public” – Jessie Reyez

Melhor performance de R&B tradicional

“Time Today” – BJ The Chicago Kid

“Steady Love” – India.Arie

“Jerome” – Lizzo – vencedor

“Real Games” – Lucky Daye

“Built for Love” – PJ Morton Featuring Jazmine Sullivan

Melhor performance de R&B

“Love Again” – Daniel Caesar & Brandy

“Could’ve Been” – H.E.R featuring Bryson Tiller

“Exactly How I Feel” – Lizzo featuring Gucci Mane

“Roll Some Mo” – Lucky Daye

“Come Home” – Anderson .Paak ft. André 3000 – vencedor

Melhor álbum de música alternativa

“U.F.O.F.” – Big Thief

“Assume Form” – James Blake

“I,I” – Bon Iver

“Father of the bride” – Vampire Weekend – vencedor

“Anima” – Thom Yorke

Melhor álbum de rock

“Amo” – Bring Me The Horizon

“Social Cues” – Cage The Elephant – vencedor

“In the end” – The Cranberries

“Trauma” – I Prevail

“Feral Roots” – Rival Sons

Melhor música de rock

“Fear Inoculum” – Tool

“Give yourself a try” – The 1975

“Harmony Hall” – Vampire Weekend

“History Repeats” – Brittany Howard

“This land” – Gary Clark Jr. – vencedor

Melhor performance de metal

“Astorolus – The Great Octopus” – Candlemass Featuring Tony Iommi

“Humanicide” – Death Angel

“Bow Down” – I Prevail

“Unleashed” – Killswitch Engage

“7empest” – Tool – vencedor

Melhor performance de rock

“Pretty Waste” – Bones UK

“This Land” – Gary Clark Jr. – vencedor

“History Repeats” – Brittany Howard

“Woman” – Karen O & Danger Mouse

“Too Bad” – Rival Sons

Melhor música de rap

“Bad idea” – YBN Cordae ft. Chance The Rapper

“Gold roses” – Rick Ross ft. Drake

“A lot” – 21 Savage ft. J. Cole – vencedor

“Racks in the middle” – Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-Boy

“Suge” – DaBabby

Melhor performance de rap

“Middle Child” – J. Cole

“Suge” – DaBaby

“Down Bad” – Dreamville ft. J.I.D, Bas, J. Cole, EARTHGANG & Young Nudy

“Racks in the Middle” – Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-Boy – vencedor

“Clout” – Offset ft. Cardi B

Melhor clipe

“We’ve Got to Try” – The Chemical Brothers

“This Land” – Gary Clark Jr.

“Cellophane” – FKA Twigs

“Old Town Road (Official Movie) – Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – vencedor

“Glad He’s Gone” – Tove Lo

Melhor álbum de jazz latino

“Antidote” – Chick Corea & The Spanish Heart Band – vencedor

“Sorte!: Music by JOhn Finbury” – Thalma de Freitas com Vitor Gonçalves, John Patitucci, Chico Pinheiro, Rogerio Boccato & Duduka Da Fonseca

“Una noche con Rubén Blades” – Jazz At Lincoln Center Orchestra com Wynton Marsalis ft. Rubén Blades

“Carib” – David Sánchez

“Sonero: The music of Ismael Rivera” – Miguel Zenón