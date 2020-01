Billie Eilish fará apresentação especial no Oscar

Grande vencedora do Grammy 2020, Billie Eilish vai cantar na cerimônia do Oscar

EFE/EPA/DAVID SWANSON Billie Eilish cantará na cerimônia do Oscar



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quarta-feira (29) que Billie Eilish fará uma apresentação especial na cerimônia do Oscar.

Pelo Twitter, Billie Eilish também compartilhou a novidade, mas não deu mais detalhes. Ainda não se sabe o que ela cantará ou se outros artistas, além dos indicados à categoria de melhor canção original, também se apresentarão.

Esta não será a primeira aventura da cantora no mundo do cinema: neste mês, a MGM anunciou que ela vai cantar o tema de “007: Sem Tempo Para Morrer”, com estreia marcada para o final de abril.

No domingo (26), Billie Eilish foi a grande vencedora do Grammy e levou para casa as estatuetas de melhor artista revelação, música do ano, gravação do ano e álbum do ano.

A cerimônia do Oscar acontece no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles.