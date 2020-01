Billie Eilish revela que pensou em tirar a própria vida: ‘Lembro de chorar’

Reprodução/Facebook Billie Eilish costuma falar sobre suas dificuldade com saúde mental



Billie Eilish afirmou que considerou tirar a própria vida em 2018, após sofrer com o impacto da fama repentina. A cantora fez a revelação durante o The Gayle King Grammy Special, contando que ela se tornou clinicamente depressiva depois de alcançar o estrelato.

“Eu estava tão infeliz no ano passado. Completamente sem alegria. Não quero ser muito ‘dark’, mas eu genuinamente não achei que passaria dos 17 anos”, contou. Ela concorre a seis Grammys, no domingo, pelo disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, que estourou nas paradas ao redor do mundo.

A cantora confirmou que pensou em suicídio: “Eu lembro de uma vez que estava em Berlim, e estava sozinha ho hotel. Tinha uma janela ali e eu… Deus, eu lembro de chorar porque estava pensando que o jeito que eu iria morrer era pelas minhas próprias mãos.”

Eventualmente, Eilish procurou ajuda da mãe, Maggie Baird, e começou a fazer terapia.

Já melhor, Billie lançou o disco para “Everything I Wanted”, que ela própria dirigiu.