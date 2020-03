Billie Eilish está trabalhando em novo disco

Segundo Finneas, a sequência do disco ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, o primeiro de Billie Eilish, está em produção

EFE/EPA/VICKIE FLORES



Depois do sucesso do álbum de estreia, Billie Eilish já está trabalhando no próximo disco. A notícia foi confirmada por Finneas, irmão e colaborador da cantora.

Em entrevista ao site Vulture, Finneas antecipou alguns detalhes sobre o próximo álbum de Billie Eilish. “Nosso primeiro disco teve intenções puras. Não nos propusemos a escrever um álbum impactante. Nosso único objetivo era fazer um disco que a gente gostava, para tocar ao vivo. Acho que é o que vamos fazer no segundo disco. Todas as outras coisas são efeitos colaterais”, explicou.

Lançado no ano passado, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, o disco de estreia de Billie Eilish, ajudou a cantora a fazer história no Grammy e levar para casa as estatuetas das principais categorias.

A cantora tem passagem marcada pelo Brasil para maio, mas ainda não se sabe se ela fará os shows programados por causa do surto de coronavírus. As datas dela nos Estados Unidos já foram adiadas.