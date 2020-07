Com novo álbum, Bob Dylan chega ao topo das paradas da Billboard

Cantor se tornou o primeiro artista a ter um álbum nos primeiros lugares em sete décadas ininterruptas

Divulgação 'Rough and Rowdy Ways' foi o primeiro trabalho de inéditas de Dylan em oito anos



Bob Dylan voltou a fazer história nesta terça-feira (30) ao chegar ao primeiro lugar na lista dos 100 artistas mais populares da semana da Billboard, graças ao novo álbum, “Rough and Rowdy Ways“.

Esta é a primeira vez que Dylan, de 79 anos, entra para essa lista, criada em 2014 para mensurar a influência e a popularidade de um artista nas diferentes esferas de distribuição de música atuais.

O álbum também estreou no segundo lugar da lista Billboard 200, dos mais vendidos, e tornou o americano o primeiro artista a ter um álbum nos primeiros lugares em sete décadas ininterruptas.

A história das obras de Bob Dylan com a Billboard começou em setembro de 1963, quando foi incluído na lista com o álbum “The Freewheelin’ Bob Dylan”.

“Rough and Rowdy Ways” também é o primeiro álbum de Dylan com música inédita em oito anos. A produção conta com dez faixas, inspiradas em reflexões sobre a vida e a morte. Os singles já promovidos são “Murder Most Foul”, “I Contain Multitudes” e “False Prophet”.

“Murder Most Foul”, lançada em abril, chegou nesta semana ao primeiro lugar da lista de músicas de rock mais vendidas digitalmente.

Em entrevista ao jornal The New York Times, o artista se disse “muito surpreso” com o sucesso da faixa, que dura 17 minutos e fala do assassinato do presidente americano John F. Kennedy.

*Com EFE