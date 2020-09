BTS e Lady Gaga foram os artistas mais queridinhos dos brasileiros em rede social durante a premiação

EFE Lady Gaga foi a vencedora da categoria Artista do Ano no VMA 2020



Os brasileiros foram os que mais comentaram sobre o VMA 2020 no Twitter, seguidos pelos norte-americanos, mexicanos, argentinos e sul-coreanos. O evento, que foi realizado no domingo (30) em cerimônia totalmente adaptada à pandemia de coronavírus, se destacou na rede social com as hashtags #VMAs, #VMAs2020 e #VMA. Entre os artistas favoritos, Lady Gaga, que saiu como a vencedora da categoria Artista do Ano, e o grupo BTS foram os que mais renderam tweets na plataforma. Ariana Grande, BLACKPINK e Miley Cyrus também foram destaques na rede social.

Veja os vencedores das principais categorias do VMA 2020

Clipe do ano

The Weeknd – “Blinding Lights”

Artista do ano

Lady Gaga

Música do ano

Lady Gaga e Ariana Grande – “Rain On Me”

Melhor colaboração

Lady Gaga e Ariana Grande – “Rain On Me”

Melhor clipe pop

BTS – “On”

Melhor clipe da quarentena

Ariana Grande e Justin Bieber – “Stuck with U”

Melhor direção

Taylor Swift – “The Man”

Melhores efeitos visuais

Dua Lipa – “Physical”

Melhor coreografia

BTS – “On”