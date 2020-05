Britney Spears divulga faixa bônus de ‘Glory’; ouça ‘Mood Ring’

Divulgação Nova canção foi disponibilizada nesta sexta-feira (29) nas plataformas digitais



Britney Spears surpreendeu os fãs ao disponibilizar nesta sexta-feira (29) uma faixa bônus do álbum “Glory”, de 2016. A música “Mood Ring” foi incluída originalmente como bônus da edição japonesa do disco, mas não tinha sido divulgada para o público ocidental até então.

A canção surge nas plataformas streaming semanas depois de Britney divulgar uma nova capa para “Glory”, trocando a imagem de seu rosto por uma de corpo inteiro deitada entre correntes no deserto.

Nas redes sociais, a cantora explicou aos fãs sobre o lançamento de “Mood Ring”: “Vocês pediram uma nova capa do ‘Glory’ e, como chegou ao número um [do iTunes], tivemos que fazer isso acontecer! Não poderia ter feito isso sem todos vocês!”, escreveu no Instagram.

Ouça abaixo: