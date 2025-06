Bruno Mars lança funk em português inspirado em clássico do Bonde do Tigrão; ouça

Canção ‘Bonde do Brunão’ é uma paródia da famosa ‘Cerol na Mão’ e já pode ser encontrada no Spotify, Deezer e Amazon Music

Reprodução/YouTube/Bruno Mars Clipe de "Bonde do Brunão" tem imagens da passagem de Bruno Mars pelo Brasil



O cantor Bruno Mars fez a estreia oficial de sua nova música, intitulada “Bonde do Brunão”, um funk em português, nas principais plataformas de streaming. A canção é uma paródia da famosa “Cerol na Mão”, do grupo Bonde do Tigrão, e já pode ser encontrada no Spotify, Deezer e Amazon Music. A faixa estará disponível na Apple Music a partir do dia 19 de junho de 2025.

Além de ser um lançamento musical, a nova faixa também representa uma colaboração com o Fortnite Festival, onde “Bonde do Brunão” faz parte da trilha sonora da nona temporada do jogo. Mars continua a se destacar nas paradas musicais, com suas outras canções, “Die With a Smile” e “APT.”, mantendo-se entre as mais tocadas no Spotify. O artista tem demonstrado uma habilidade notável em se reinventar e se adaptar a diferentes estilos, o que contribui para seu sucesso contínuo.

Com essa nova adição ao seu repertório, Bruno Mars reafirma sua versatilidade e capacidade de inovar, ao mesmo tempo em que homenageia um clássico do funk brasileiro. A expectativa em torno do lançamento é alta, e os fãs aguardam ansiosamente para ouvir a nova interpretação do cantor.

Ouça “Bonde do Brunão”

