BTS capricha na primeira performance de ‘Black Swan’; assista

Reprodução/Twitter O BTS subiu ao palco do "The Late Late Show With James Corden"



O BTS está de volta. Na noite de quinta-feira, os meninos do grupo foram os convidados musicais no “The Late Late Show With James Corden” e aproveitaram a oportunidade para fazer a primeira apresentação de “Black Swan”, seu novo single.

Rapidamente, a hashtag #BTSxCorden entrou entre os assuntos mais comentados do Twitter, com o ARMY lotando as menções com a expectativa para a participação dos astros de K-Pop.

A faixa é o primeiro single do próximo álbum do BTS, “Map of the Soul: 7”, que será lançado em 21 de fevereiro.

No domingo, os sete integrantes do grupo fizeram história ao serem os primeiros coreanos a se apresentar no Grammy.

Assista abaixo: