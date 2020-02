Preocupação com coronavírus faz BTS cancelar quatro shows na Coreia do Sul

Reprodução/Hollywood Reporter BTS preferiu cancelar quatro shows de sua turnê devido ao coronavírus



O BTS teve que cancelar quatro shows de sua turnê mundial que aconteceriam na Coreia do Sul devido ao surto do novo coronavírus no país.

Em um comunicado da gravadora Big Hit Entertainment, ela explica que a doença “tornou impossível de prever a escala do surto”.

O grupo de K-Pop iria dar o pontapé inicial à turnê em 11, 12, 18 e 19 de abril, em Seoul, e disseram que “lamentam muito” não poder honrar os compromissos.

Para as apresentações, eram esperadas 200 mil pessoas e a recomendação é de que se evite aglomerações. “O COVID-19 tornou impossível prever como estará o surto do vírus em abril, além da incerteza a respeito do transporte da equipe técnica e equipamentos.”

“Nós esperamos que a situação melhore, mas precisamos consideração a saúde e segurança de centenas de milhares de fãs, além de nossos artistas. Não podemos cancelar em cima da hora, já que há pessoas que viajam para acompanhar os shows”, completou o texto.