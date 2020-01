BTS é o primeiro grupo coreano a conquistar disco de platina nos EUA

Reprodução/Facebook Meninos do BTS são os primeiros artistas coreanos a conseguirem certificado de platina



O BTS conseguiu mais um recorde para o K-Pop. Os integrantes do grupo são os primeiros artistas coreanos a conquistarem o disco de platina nos Estados Unidos. “Love Yourself: Answer”, de 2018, vendeu mais de 1 milhão de unidades, e o single “IDOL” também atingiu, sozinho, a marca milionária.

“Mic Drop” e a colaboração com Halsey “Boy With Luv” anteriormente também atingiram a marca de platina.

O último álbum do BTS, “Map Of The Soul: Persona”, que foi lançado em abril de 2019, recebeu o certificado de ouro em agosto, com 500 mil cópias vendidas.

O boygroup coreano retornará em 21 de fevereiro com “Map of The Soul: 7”, que terá o single “Black Swan” e a faixa solo de Suga “Interlude: Shadow”.