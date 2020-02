BTS faz apresentação histórica na Grand Central Station, em Nova York; assista

Grupo de k-pop apresentou a música ‘ON’ na estação de trem mais caótica dos Estados Unidos

O BTS conseguiu parar a estação de trem mais caótica dos Estados Unidos para uma apresentação especial. Com o apoio do apresentador Jimmy Fallon, o grupo de k-pop gravou uma versão ao vivo da música “ON” na Grand Central Station, em Nova York.

Com a estação interditada, os sete integrantes do BTS se uniram a um grupo de dançarinos e fizeram uma apresentação histórica e impecável do single, que é parte do álbum “Map of the Soul: 7”, lançado na sexta-feira (21).

Assista ao vídeo abaixo:

Além da apresentação na Grand Central Station, o BTS gravou uma série de vídeos com Jimmy Fallon para o “The Tonight Show”. O grupo e o apresentador passearam pelo metrô de Nova York e foram a uma lanchonete. Veja abaixo: