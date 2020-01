BTS anuncia comeback para a sexta-feira de Carnaval

Big Hit Entertainment BTS lança 'Map Of The Soul: 7' em 21 de fevereiro



O BTS anunciou nesta terça-feira (7) o lançamento do novo álbum “Map Of The Soul: 7”. O comeback da banda está marcado para 21 de fevereiro, sexta-feira de Carnaval no Brasil.

O álbum será o primeiro desde “Map Of The Soul: Persona”, que inspirou a turnê que trouxe os coreanos ao Brasil no ano passado.

A pré-venda de “Map Of The Soul: 7” começa já nesta quinta-feira (9), e o grupo prometeu divulgar mais detalhes sobre o álbum em breve.

No Twitter, o anúncio já se tornou o assunto mais comentado em todo o mundo, principalmente no Brasil. Veja abaixo a repercussão:

COMO ASSIM COMEBACK DO BTS DIA 21 DE FEVEREIRO E SEMANA QUE VEM JA VAI SAIR OS TRAILERS , FOTOS E TUDO???? BTS EU TAVA BRINCANDO@BTS_twt #MOTS7 pic.twitter.com/Zbnsw3sKFp — Pablyne :). (@jeonperfectxx) January 7, 2020

[💁‍♂️⌛] ➖ #MapOfTheSoul7 ➖ ARMYs: Ok, então é Ego ou Shadow BTS: … BTS: 7 ARMYs: pic.twitter.com/wgXlGRAWDv — BTS Notice 🎆 (@BTSNotice) January 7, 2020

🎆🙆🏻‍♀️ Pensando aqui, será que esse "7" do #MapOfTheSoul7 é por que o BTS é composto por 7 membros?? E talvez terá muitas produções dos 7, ou seja, eles vão mostrar um pouco da alma de cada, então talvez esse lançamento nos ajude nas próximas TEORIAS~@BTS_twt pic.twitter.com/zQnrvo6veB — BTS Notice 🎆 (@BTSNotice) January 7, 2020

vcs se lembram no run bts, quando o jin desenhou 7 bonequinhos e o taehyung quando foi adivinhar disse “o título da nossa próxima música” estava na nossa cara e ninguém percebeu#7isComing #BTSIsComing #MAP_OF_THE_SOUL_7 @BTS_twtpic.twitter.com/pwJcYoCTR0 — babi SEVEN (@reasonpjm) January 7, 2020