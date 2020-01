BTS vende mais de 3 milhões de cópias em pré-venda de álbum inédito

Reprodução/Twitter BTS terá comeback no dia 21 de fevereiro



O álbum inédito do BTS, “Map of the Soul: 7”, já caminha a passos largos para ser um dos discos mais vendidos de 2020. A gravadora Big Hit Entertainment divulgou que a pré-venda já teve 3.42 milhões de cópias desde a semana passada.

O número foi obtido entre os dias 9 a 15 de janeiro e superou o do álbum anterior, “Map of the Soul: Persona”, do ano passado, mas que foi um sucesso, entrando na parada da Billboard e se tornou o disco mais rentável da Coréia do Sul.

“Map of the Soul: 7” chegará aos fãs em 21 de fevereiro, mas o primeiro single será divulgado nesta sexta-feira (17). Vale destacar que a faixa solo de Suga, “Interlude: Shadow”, foi liberada na semana passada.