BTS terá faixa com participação de Sia em novo álbum; veja tracklist

Reprodução/Facebook BTS se prepara para lançar novo disco ao final deste mês



O BTS liberou o tracklist completo do aguardado novo álbum, “MAP OF THE SOUL: 7”, e uma das faixas chamou a atenção dos fãs do boygroup: “ON”. Isso porque há a participação da cantora Sia.

A faixa aparece em versão com a australiana na última canção do disco – serão 20 no total. Ainda não está claro se um videoclipe com Sia está nos planos para o BTS, mas a expectativa é alta.

Vale destacar que o grupo teve muito sucesso com “Boy With Luv”, que teve a participação de Halsey.

“MAP OF THE SOUL: 7” chegará ao ARMY em 21 de fevereiro. Os meninos ainda devem aparecer no programa do Jimmy Fallon com uma performance de música inédita.