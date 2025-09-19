Caetano, Gil e Chico vão cantar em protesto contra PEC da Blindagem no Rio

Autor de ‘Odara’ convocou a população pelas redes sociais e conduzirá trio elétrico a partir das 14h, no Posto 5; espaço será reservado apenas a artistas

Reprodução/X/@@MidiaNINJA Banner da manifestação no Rio, com os rotos de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, divulgado pelos organizadores



Três dos maiores nomes da MPB (Música Popular Brasileira), Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, confirmaram presença em um ato neste domingo (21), em Copacabana, contra a chamada PEC da Blindagem. A proposta, aprovada pela Câmara, prevê que deputados e senadores só possam ser processados criminalmente com autorização do Congresso em votação secreta. Apelidada de “PEC da Bandidagem” por críticos, a medida foi considerada um retrocesso por especialistas e por integrantes do governo.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, alertou que a regra poderia abrir espaço para maior infiltração do crime organizado nos Parlamentos. O protesto também se opõe ao Projeto de Lei da Anistia, aprovado em regime de urgência na Câmara, que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Na semana passada, Bolsonaro foi sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Caetano Veloso, que convocou a população pelas redes sociais, conduzirá um trio elétrico acompanhado por Gil e Chico, a partir das 14h, no Posto 5. O espaço será reservado apenas a artistas, sem participação de políticos. Além dos ícones da MPB, a cantora Anitta também incentivou seus 63 milhões de seguidores no Instagram a aderirem à mobilização, chamando atenção para “os riscos de impunidade”.

As manifestações devem ocorrer em mais de uma dezena de cidades. No Congresso, enquanto o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defende a PEC como uma proteção contra abusos judiciais, o Senado já sinalizou resistência à proposta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vetará o PL da Anistia e classificou a PEC da Blindagem como “não séria”.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA