Calvin Harris anuncia nova parceria com Dua Lipa; ouça trecho

Artistas voltam a colaborar cinco anos depois do lançamento da faixa ‘One Kiss’; ‘Potion’ deve ser lançada na sexta-feira, 27

Tolga AKMEN / AFP Canção fará parte do novo álbum do DJ, que deverá ser lançado ainda este ano



Depois de anunciar o lançamento de seu próximo álbum, o DJ e produtor Calvin Harris oficializou seu novo lançamento: uma parceria com a cantora britânica Dua Lipa que será lançada na sexta-feira, 27. A canção se chamará “Potion” e será a primeira faixa do álbum “Funk Wav Bounces Vol. 2“, que ainda não tem data de lançamento, mas promete manter a sonoridade de seu antecessor, “Funk Wav Bounces Vol.2“, com influência do funk dos anos 70. Nas redes sociais, Harris publicou um vídeo mostrando como criou partes da nova canção, incluindo o momento em que Dua Lipa aceita participar da canção. Além disso, é possível ouvir um pequeno trecho da colaboração. Essa será a segunda parceria entre os dois artistas. Em 2017, Harris e Dua Lipa trabalharam junto no hit “One Kiss“.