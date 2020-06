Camila Cabello abre baú de memórias em novo clipe dedicado ao pai; veja

Reprodução/YouTube Novo clipe da cantora foi lançado no Dia dos Pais americano



Camila Cabello aproveitou o Dia dos Pais americano para lançar o seu novo clipe, “First Man”, faixa dedicada a seu pai que faz parte do álbum “Romance“. O vídeo lançado no domingo (21) resgata memórias familiares da cantora ao compilar uma série de imagens caseiras, muitas dela ainda bebê.

“First Man” é uma das 14 faixas de “Romance”, segundo álbum da carreira de Camila Cabello. O disco inclui também “Shameless”, “Liar”, “East”, “Cry For Me” e “Living Proof”. “Señorita”, seu dueto com o namorado Shawn Mendes que estourou nas paradas ao redor do mundo, também faz parte do álbum.

“Papai, eu fiz isso para você. Obrigada por me amar incondicional, feroz e constantemente. Não importa se eu falhe ou tenha sucesso, não importa se eu me sinta no topo do mundo ou como uma sujeira em meu sapato, você me ama apenas porque me ama, sem que eu precise ser ou fazer nada além de ser apenas eu”, escreveu a artista ao divulgar a música no Instagram.

Assista ao clipe ‘First Man’: