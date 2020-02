Camila Cabello quer ser heroína no clipe de ‘My Oh My’; assista

Camila Cabello e DaBaby estrelam o clipe de ‘My Oh My’

Reprodução/YouTube Camila Cabello e DaBaby estrelam o clipe de 'My Oh My'



Camila Cabello lançou nesta quarta-feira (12) o clipe de “My Oh My”, faixa de seu mais recente álbum, “Romance”.

A cantora estrela o clipe ao lado de DaBaby, que também participa da música. No vídeo, ela uma atriz de cinema que quer interpretar uma heroína, mas não a deixam. A artista, então, resolve mostrar para todo mundo que consegue ser uma garota má.

Assista ao clipe abaixo:

“Romance” é o segundo álbum solo de Camila Cabello desde que ela saiu do Fifth Harmony, em dezembro de 2016. Além de “My Oh My”, o disco tem o hit “Señorita”, que ela gravou com o namorado, Shawn Mendes.