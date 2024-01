Cantor Michael Bolton passa por cirurgia de emergência após diagnóstico de câncer no cérebro

Vencedor do Grammy informou que o tumor foi descoberto pouco antes de suas férias, o que exigiu uma intervenção cirúrgica imediata

Reprodução / Instagram @michaelbolton



O cantor Michael Bolton, de 70 anos, passou por uma cirurgia de emergência após receber o diagnóstico de câncer no cérebro. A notícia foi revelada pelo próprio artista na sexta-feira, 5. Em comunicado, Bolton informou que o tumor cerebral foi descoberto pouco antes de suas férias, o que exigiu uma intervenção cirúrgica imediata. Felizmente, a operação foi um sucesso. Devido à necessidade de recuperação, Michael Bolton precisou cancelar sua agenda de shows. O vencedor do Grammy afirmou que dedicará os próximos meses à sua reabilitação e fará uma pausa temporária em sua turnê. Em uma publicação no Facebook, o cantor expressou sua gratidão pelas mensagens de apoio que tem recebido e ressaltou que é sempre difícil adiar um show, mas está determinado a acelerar sua recuperação e voltar a se apresentar em breve. Michael Bolton é conhecido por suas baladas românticas, como “When a Man Loves a Woman” e “Beautiful World”. O cantor lançou seu primeiro álbum, intitulado “Michael Bolotin”, em 1975.