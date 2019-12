Cardi B é a rapper com mais streams da história do Spotify

Reprodução/Facebook Cardi B é detentora de recorde do Spotify



O ano de 2019 fechou com chave de ouro para Cardi B. Ela conquistou o posto de álbum de uma rapper com mais streams da história do Spotify, por “Invasion of Privacy”, de 2018.

A rapper de 27 anos teve incríveis 2.8 bilhões de plays no Spotify, marca histórica para a plataforma de streaming.

A música “I Like It” teve 974,657,660 streams, contribuindo para o sucesso de Cardi.

Depois do lançamento de 2018, Cardi ganhou um Grammy de Melhor Álbum de Rap para o disco, além de ser a primeira artista mulher a ser nomeada “Liricista do Ano” no ASCAP Rhythm & Soul Music Awards.