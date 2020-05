Carly Rae Jepsen divulga novo álbum; ouça ‘Dedicated Side B’

Reprodução/Instagram Cantora lançou nova coletânea de inéditas nesta quinta-feira (21)



Carly Rae Jepsen surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (21) com o lançamento de “Dedicated Side B”, a segunda parte do álbum “Dedicated”, divulgado no ano passado.

A escolha da data não foi aleatória, já que a cantora divulgou a coletânea com 12 faixas inéditas na semana do aniversário de lançamento do disco original.

“Novas músicas para o seu blues. Se isso ajudar de alguma maneira, estou aliviada. Enviando a você todo o meu amor e compartilhando o maldito lado B que tenho guardado nas minhas bochechas”, escreveu Carly em publicação no Instagram.

Ouça ‘Dedicated Side B’: