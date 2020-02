Carly Rae Jepsen lança lyric video para ‘Let’s Be Friends’; assista

Reprodução/YouTube Nova música foi lançada nesta sexta-feira (7)



Carly Rae Jepsen divulgou o seu primeiro trabalho de 2020 nesta sexta-feira (7). A faixa “Let’s Be Friends” já chegou com lyric video fofo para acompanhar a história de um fim de relacionamento.

Em 2019, a cantora lançou o álbum “Dedicated” e promoveu algumas faixas com o lançamento de videoclipes. “Party For One”, “Now That I Found You”, “No Drug Like Me” e “Too Much” foram algumas das canções que ganharam vídeos.

Ouça ‘Let’s Be Friends’: