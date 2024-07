Carmelo Maia se pronuncia após mãe desmentir paternidade de Tim Maia: ‘Alegações infundadas’

Produtor musical é o responsável por administrar espólio do cantor, que morreu em 1998

Montagem: Instagram/ @ carmelomaia Segundo Geisa, Carmelo não seria filho biológico do artista



Nesta quarta-feira (3), Carmelo Maia decidiu se pronunciar sobre as recentes declarações de Geisa Maia, que negou a paternidade de Tim Maia. Em um desabafo, o produtor musical classificou as acusações como infundadas e expressou seu desejo por amor. Após a ex-mulher de Tim Maia, Geisa Gomes, revelar que Carmelo Maia, o único herdeiro do cantor, não é filho biológico do artista, o produtor resolveu se manifestar. Em vídeo postado nas redes sociais, ele afirmou que as alegações são “infundadas”.”Vi há pouco a entrevista. Estou no meu carro, não estou dirigindo, estou indo trabalhar. Mas a entrevista mais parecem alegações infundadas e pensamentos a serem seguidos”, disse. Logo depois, Carmelo falou sobre a declaração da mãe de que queria dar carinho a ele: “A última pergunta que a Paloma Poeta lhe fez: ‘Se Carmelo estivesse aqui, o que a senhora faria e diria?’. E aí a senhora respondeu: ‘Eu daria meu amor, faria um cafuné e colocaria no meu colo’. Eu gostaria muito de acreditar que isso seja verdade, porque na minha vida inteira a senhora sabe que sempre busquei isso”, comentou.

E continuou desabafando: “Eu tenho o máximo respeito pela senhora e sempre achei que amor de mãe, sobretudo, é um lugar muito seguro. Um amor imparcial, um amor de cuidado. E lembrando que nós somos quatro filhos maternos da senhora. O Leo, eu, Geyson e Daniele. Espero um dia poder, de fato, encontrar com a senhora novamente, poder abraçá-la, conversar e a gente trocar um amor genuíno”. A resposta foi dada após a revelação feita por Geisa Gomes no último domingo (30), em entrevista ao programa Domingo Espetacular. Segundo Geisa, Carmelo não seria filho biológico do artista, que morreu em 1998. “Com o Tim, acho que não tive nenhum [filho]”, afirmou, ao ser questionada sobre quantos filhos teria tido com o músico.