Rennan da Penha e Pocah aquecem foliões com ‘Carnaval Chegando’; ouça

Reprodução/YouTube DJ Rennan da Penha e Pocah lançaram parceria nesta sexta-feira (24)



DJ Rennan da Penha e Pocah lançaram sua aposta para o carnaval 2020 nesta sexta-feira (24). A faixa “Carnaval Chegando” faz parte do DVD do funkeiro “Segue o Baile”, gravado no Rio de Janeiro no início do mês.

A música já chegou com o vídeo que integrará a produção audiovisual. Além de Pocah, Livinho foi outro artista convidado para o show que já teve sua participação liberada para o público. A faixa “Depressão” já ganhou clipe no YouTube.

MC Cabelinho, MC Kekel, JS Mão de Ouro, Luísa Sonza, MC Rebecca, MC TH, Thiaguinho MT e Turma do Pagode são algumas das outras parcerias gravadas no DVD de Rennan que devem ser lançadas em breve.

Ouça ‘Carnaval Chegando’: