Carro da banda The Offspring pega fogo no Canadá; veja vídeo

Nas redes sociais, membros do grupo publicaram vídeos do incêndio e revelaram que ninguém se feriu, mas que equipamentos e documentos foram destruídos

Reprodução/Instagram @thegnudz Banda está no país para fazer três shows; causas do incêndio ainda não foram esclarecidas



Um dos veículos da banda de rock The Offspring pegou fogo durante uma viagem pelo Canadá. O incidente foi confirmado pela banda através das redes sociais. “Enquanto viajávamos pelo Canadá ontem, alguma coisa voou de um veículo que estava em nossa frente e ficou preso embaixo de um de nossos SUVs, pegando fogo. Todos saíram em segurança, mas a bagagem, passaportes, laptops e quase todo o resto foi destruído”, afirmou a banda em seu perfil oficial. Kevin Wasserman, conhecido como “Noodles”, que é guitarrista do grupo compartilhou registros do episódio, e disse estar agradecido por ninguém ter se ferido e relatou que, antes do fogo, lgo grande e pesado teria batido no veículo. “A banda e eu estamos agradecidos e aliviados que todos os envolvidos estão bem. Ninguém sabe exatamente ainda o que deu início ao incêndio, mas algo grande e pesado bateu no SUV, possivelmente um engate de reboque perdido, e, em segundos, o veículo estava em chamas”, afirmou o músico, que também afirmou que o fogo impediu o grupo de encostar o veículo no acostamento. A banda está no país para uma série de três shows.