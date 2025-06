Chico Buarque passa por cirurgia no crânio

Procedimento, conduzido pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, foi feito para aliviar uma pressão intracraniana; cantor e compositor já está ótimo e de volta ao quarto, segundo a assessoria

Reprodução/Instagram/@chicobuarque Chico Buarque tem 80 anos



O cantor e compositor Chico Buarque , de 80 anos, passou por uma cirurgia no crânio na manhã desta terça-feira (3) no Rio de Janeiro . Segundo a assessoria do artista, o procedimento, que foi feito para aliviar uma pressão intracraniana, já estava programado e foi conduzido pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, com acompanhamento do clínico geral de Chico, dr. Antonio José Carneiro. “Era uma operação já programada. Foi um procedimento simples, rápido, realizado esta manhã, para diminuir a pressão intracraniana. Chico já está de volta ao quarto e está ótimo. Fica em observação por um tempinho e deve ter alta em breve”, informou a assessoria do músico. Não há, no entanto, informação sobre a previsão de alta.

No domingo (1), Chico Buarque surpreendeu o público do show de Gilberto Gil, no Rio, ao subir no palco e cantar Cálice.

