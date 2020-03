Kevinho bota rapper Tyga para cantar em português no clipe de ‘Corpo Sensual’; assista

Reprodução/YouTube Videoclipe da canção foi lançado nesta segunda-feira (9)



Saiu nesta segunda-feira (9) o clipe de “Corpo Sensual”, parceria de MC Kevinho e o rapper Tyga. A música já tinha sido divulgada na semana passada e revelou os trechos cantados em português pelo americano.

Este é o primeiro feat do funkeiro com um gringo e eles escolheram o morro do Vigidal, no Rio de Janeiro, para a gravação do videoclipe. Em janeiro, Tyga esteve no Brasil para uma breve turnê e, na ocasião, se encontrou com Kevinho para gravar o vídeo.

“Recebi um direct do Tyga no Instagram falando para gravarmos uma música juntos. Logo pensei em ‘Corpo Sensual’, que tinha acabado de compor junto com o Negro Dub. Ele curtiu demais e aí foi só conciliar as duas agendas”, disse Kevinho ao blog do Hugo Gloss sobre a parceria.

Veja o clipe: