Megan Thee Stallion e Normani recriam cenas de ‘Aves de Rapina’ em clipe ‘Diamonds’

Reprodução/YouTube Parceria que integra trilha sonora do filme foi lançada nesta sexta (10)



Megan Thee Stallion e Normani uniram forças em “Diamonds”, música que integra a trilha sonora de “Aves de Rapina”. A faixa ganhou clipe poderoso na sexta-feira (10).

No vídeo, as cantoras recriam diversas cenas do longa inédito, além de exibir alguns momentos de Margot Robbie como a vilã Arlequina.

Acompanhando a vida da inimiga do Batman após a separação do Coringa, “Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa” estreia nos cinemas em 6 de fevereiro.

Veja o clipe: